Чехия закрыла дело о «российском яде»

ядеЗакрыто дело о якобы привезенном российским дипломатом яде, из-за которого Чехия выслала представителей Россотрудничества. Об этом сообщила чешская Служба безопасности и информации (СБИ).

«Несколько дней назад СБИ успешно закрыла дело об угрозе для чешских коммунальных политиков, которое вызвало многочисленные догадки, спекуляции, конспиративные теории и эмоции. Утечка в СМИ информации существенно осложнила работу СБИ и полиции и сделала почти невозможным расследование дела», — приводит РИА «Новости» объявление ведомства.

В Службе также уточнили, что не обнаружено доказательств наличия яда рицина. При этом в ведомстве признали, на основании «ясной и точной информации» было принято решение о высылке двух сотрудников российской дипмиссии в Праге. СБИ также будет расследовать утечку данных о яде.

Как напомнил «Царьград», чешские спецслужбы заявили что якобы получили информацию о яде от сотрудника дипведомства. В посольстве эту информацию опровергли и пояснили, что Прага занимается провокациями.