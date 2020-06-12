Чехия закрыла дело о «российском яде»
«Несколько дней назад СБИ успешно закрыла дело об угрозе для чешских коммунальных политиков, которое вызвало многочисленные догадки, спекуляции, конспиративные теории и эмоции. Утечка в СМИ информации существенно осложнила работу СБИ и полиции и сделала почти невозможным расследование дела», — приводит РИА «Новости» объявление ведомства.
В Службе также уточнили, что не обнаружено доказательств наличия яда рицина. При этом в ведомстве признали, на основании «ясной и точной информации» было принято решение о высылке двух сотрудников российской дипмиссии в Праге. СБИ также будет расследовать утечку данных о яде.
Как напомнил «Царьград», чешские спецслужбы заявили что якобы получили информацию о яде от сотрудника дипведомства. В посольстве эту информацию опровергли и пояснили, что Прага занимается провокациями.