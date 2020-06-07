    07 июня 2020, 04:43

    За высылкой дипломатов России из Чехии последуют зеркальные меры

    Анастасия Кукова

    Высылка российских дипломатов из Чехии стала намеренным ударом по целому ряду двусторонних отношений. Россия намерена принять зеркальные меры. Недружелюбное поведение Праги будет учтено при выстраивании сотрудничества в гуманитарной и экономической сферах.
    За высылкой дипломатов России из Чехии последуют зеркальные меры

    Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Мы квалифицировали это как недружественный, и, в общем-то, хамский поступок, неприличный поступок», — цитирует Захарову ТАСС. Она также напомнила «антигуманную историю» со сносом памятника советскому генералу Ивану Коневу.

    «Вот эти все мифы относительно появления неких ядов, которые якобы провозили представители российских загранучреждений, и многое-многое другое — похабное, пошлое, отвратительное», — пояснила она.

    5 июня на экстренной пресс-конференции премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что из Чехии будут высланы два российских дипломата. Чиновник заявил, что один из них дезинформировал контрразведку страны о ввозе яда рицина и запланированном нападении на чешских политиков. Министр обвинил российских дипломатов в ухудшении чешско-российских отношений.

    Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин назвал объявление двух российских дипломатов персонами нон грата гнусной провокацией.