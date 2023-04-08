Мир 08 апреля 2023, 09:41 СМИ назвали сомнительной ситуацию в Европе после вступления Финляндии в НАТО Global Times: ситуация в ЕС после вступления Финляндии в НАТО стала более сомнительной РИА «Новости»

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После вступления Финляндии в Североатлантический альянс ситуация в области безопасности в Европе стала еще более ненадежной. Об этом написало китайское издание Global Times.

В статье указано, что решение страны присоединиться к НАТО нарушает позицию нейтралитета, которой государство придерживалось ранее. Более того, Финляндия оказалась на передовой противостояния с Россией, что может заставить РФ начать наращивать свой ядерный потенциал.

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«Таким образом, общая ситуация в области безопасности в Европе становится даже еще более сомнительной», — отмечается в материале.

Сотрудник Института исследования России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук Китая Чжан Хун указал, что скоро к альянсу может присоединиться и Швеция. Он также напомнил, что причиной конфликта на Украине стало расширение НАТО.

Финляндия стала 31-м членом альянса, ее официально приняли на встрече министров иностранных дел в Брюсселе 4 апреля. Представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что Россия в ответ будет вынуждена принять контрмеры. Он также отметил, что расширение НАТО не способствует укреплению стабильности и безопасности в Европе.