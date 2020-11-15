СМИ: мужчину ударили ножом в спину в стычке сторонников и противников Трампа в Вашингтоне

«По словам представителя пожарной службы округа Колумбия, во время драки мужчина лет 20 получил ножевое ранение в спину и был доставлен в больницу с серьезными травмами», — пишет издание.

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа провели митинг в его поддержку в Вашингтоне 14 ноября. Ситуация вышла из-под контроля, и в нескольких кварталах от Белого дома началась драка между участниками акции и противниками Трампа. Люди бились несколько минут, пока ехали полицейские. Около 10 человек задержали. Двое сотрудников правоохранительных органов получили травмы.

Дональд Трамп поблагодарил всех, кто пришел на этот митинг. Накануне он заявил о своей победе в Пенсильвании, пишет НСН. По предварительным данным, нынешний глава Соединенных Штатов проигрывает президентские выборы демократу Джо Байдену, однако официальные результаты пока не объявили.