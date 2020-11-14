В РПЦ напомнили Байдену об отношении церкви к абортам и смене пола

Джо Байден не раз выступал в поддержку абортов и смены пола, хотя сам является католиком. Важно, чтобы его позиция совпадала с постулатами конфессии, к которой он принадлежит.

«В отношении вероисповедания господина Байдена, я думаю, здесь очень важно, чтобы его гражданская позиция соответствовала позиции той конфессии, к которой он принадлежит. Вот мы знаем, какое учение исповедует Католическая церковь в отношении ценности жизни человека, в отношении абортов, также операций по перемене пола. Господин Байден неоднократно высказывал взгляды, которые не соответствуют этому учению», — заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Священник поделился своим отношением к смене пола. Он считает, что никакой смены на самом деле не происходит. Меняется лишь внешний вид, а сам человек по сути остается тем, кем родился. На Западе об этом не говорят, а на операциях зарабатывают большие деньги — существует целая индустрия, в которой заняты не только хирурги, но и психологи.

3 ноября в Соединенных Штатах прошли президентские выборы, однако официально победителя пока не назвали. Избирательные комиссии подсчитывают голоса по почте, а по предварительным данным, новым главой Белого дома будет демократ Джо Байден. Он опережает нынешнего американского лидера Дональда Трампа более чем на пять миллионов голосов.