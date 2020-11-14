Сторонники Трампа вышли на митинг в Вашингтоне
Участники акции собрались на площади Freedom Plaza, пишет РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента. Сейчас прилегающие к площади кварталы перекрыли сотрудники полиции. Сторонники Трампа принесли с собой американские флаги и транспаранты. Толпа скандирует «Еще четыре года» и «США».
«Все любят Трампа, просто не все еще понимают это», — заявил со сцены один из участников мероприятия.
Люди ждут проезда самого Трампа и идут к зданию Верховного суда, чтобы озвучить требование в справедливых выборах.
Выборы нового президента прошли в США 3 ноября. Подсчет голосов все еще продолжается, а официального объявления победителя не было. Несмотря на это, лидеры нескольких стран уже поздравили демократа Джо Байдена с победой. По предварительным подсчетам, он опережает Трампа более чем на пять миллионов голосов. В свою очередь действующий лидер США потребовал пересчитать голоса в Джорджии, Мичигане и Пенсильвании. Иск удовлетворили только в последнем штате.