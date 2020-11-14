Сторонники Трампа вышли на митинг в Вашингтоне

Несколько тысяч человек собрались в центре Вашингтона, чтобы поддержать действующего президента США Дональда Трампа. Они требуют «прекратить воровать голоса» на выборах.

Участники акции собрались на площади Freedom Plaza, пишет РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента. Сейчас прилегающие к площади кварталы перекрыли сотрудники полиции. Сторонники Трампа принесли с собой американские флаги и транспаранты. Толпа скандирует «Еще четыре года» и «США».

«Все любят Трампа, просто не все еще понимают это», — заявил со сцены один из участников мероприятия.

Люди ждут проезда самого Трампа и идут к зданию Верховного суда, чтобы озвучить требование в справедливых выборах.

Выборы нового президента прошли в США 3 ноября. Подсчет голосов все еще продолжается, а официального объявления победителя не было. Несмотря на это, лидеры нескольких стран уже поздравили демократа Джо Байдена с победой. По предварительным подсчетам, он опережает Трампа более чем на пять миллионов голосов. В свою очередь действующий лидер США потребовал пересчитать голоса в Джорджии, Мичигане и Пенсильвании. Иск удовлетворили только в последнем штате.