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    14 ноября 2020, 23:21

    Сторонники Трампа вышли на митинг в Вашингтоне

    Дарья Бунякова

    Несколько тысяч человек собрались в центре Вашингтона, чтобы поддержать действующего президента США Дональда Трампа. Они требуют «прекратить воровать голоса» на выборах.
    Сторонники Трампа вышли на митинг в Вашингтоне

    Участники акции собрались на площади Freedom Plaza, пишет РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента. Сейчас прилегающие к площади кварталы перекрыли сотрудники полиции. Сторонники Трампа принесли с собой американские флаги и транспаранты. Толпа скандирует «Еще четыре года» и «США».

    «Все любят Трампа, просто не все еще понимают это», — заявил со сцены один из участников мероприятия.

    Люди ждут проезда самого Трампа и идут к зданию Верховного суда, чтобы озвучить требование в справедливых выборах.

    Выборы нового президента прошли в США 3 ноября. Подсчет голосов все еще продолжается, а официального объявления победителя не было. Несмотря на это, лидеры нескольких стран уже поздравили демократа Джо Байдена с победой. По предварительным подсчетам, он опережает Трампа более чем на пять миллионов голосов. В свою очередь действующий лидер США потребовал пересчитать голоса в Джорджии, Мичигане и Пенсильвании. Иск удовлетворили только в последнем штате.