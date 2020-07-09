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    09 июля 2020, 14:21

    Болтон заявил, что Трамп готов вывести военных США из Южной Кореи и Японии

    Полина Петрова

    Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что лидер страны Дональд Трамп готов вывести военных из Южной Кореи и Японии, сообщил сайт японского издания «Санкэй».
    Болтон заявил, что Трамп готов вывести военных США из Южной Кореи и Японии

    Чтобы избежать такого развития событий, власти этих государств должны в скором времени согласиться увеличить плату за размещение военного контингента. Как подчеркнул экс-помощник главы страны, Сеулу и Токио необходимо более ответственно отнестись к требованиям главы Белого дома.

    «Его требование о повышении платы следует воспринимать более серьезно», — процитировало Болтона ИА «Политика сегодня».

    Он считает, что Трамп в целях получения политических бонусов перед президентскими выборами может организовать новые переговоры с КНДР. По его словам, встреча лидеров США и КНДР может пройти в середине осени нынешнего года. Отмечается, что прогресс в решении этого вопроса не ожидается, потому что Северная Корея будет четко следовать своему ядерному проекту.