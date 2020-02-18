Коронавирус ударил по атомным станциям. Спецкостюмов не хватает ликвидаторам на «Фукусиме»

Из-за разгула смертельного коронавируса ликвидаторам последствий аварии на «Фукусиме» не хватит защитных костюмов из Китая. Дефицит наступит к концу февраля.

Как сообщил телеканал NHK, сейчас ликвидаторы готовят реакторы к демонтажу. Для этого жизненно необходимы защитные куртки со специальным карманом для дозиметра. Производят их в Китае, где свирепствует коронавирус.

Поставки спецодежды для ликвидаторов из КНР в Японию пока приостановили. Собственных запасов японским специалистам хватит лишь до 27 февраля. В марте защитные костюмы заменят на аналоги, а к марту планируют найти другого производителя.

Все защитные костюмы для работы в радиоактивной зоне одноразовые. Из-за дефицита ликвидаторы будут надевать их несколько раз. Руководство «Фукусимы» подчеркнуло, что это временные трудности.

Коронавирус уже ударил по китайской экономике и снизил прибыль иностранных компаний в Поднебесной. С декабря 2019 года, когда медики зафиксировали первые случаи заболевания коронавирусом, от инфекции умерли 1868 человек. Заболели более 73 тысяч человек.