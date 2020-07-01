СМИ: Ким Чен Ын впал ярость после появления откровенных снимков супруги

По словам дипломата, на фотографиях супруга Ким Чен Ына представлена в весьма непристойном виде. Кроме того там так же есть приписка, что, якобы, она снималась в порнографических фильмах.

Подобная клевета, направленная на супругу вызвала небывалую ярость лидера КНДР. Именно в порыве гнева он приказал взорвать офис связи с Южной Кореей.

Накануне стало известно, что Ким Чен Ын отложил составленный генштабом план начала военных действий против Южной Кореи. Что именно его сподвигло на такой шаг — неизвестно. Отношения между двумя странами обострились с наступлением лета.

Причиной стали листовки с критикой идей чучхе и лично Ким Чен Ына, которые начали появляться с юга. Пхеньян пригрозил закрытием Межкорейского отделения связи и других совместных проектов, если Сеул не помешает активистам и дальше отправлять свою пропаганду. В итоге 16 июня узел связи взорвали, а через три дня южнокорейский министр по объединению страны подал в отставку.