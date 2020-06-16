КНДР взорвала офис связи с Южной Кореей. Градус ненависти поднялся до войны?

Между Северной и Южной Кореей вновь возросло напряжение. КНДР взорвала построенный для переговоров двух стран офис в Кэсоне. Ранее сестра Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее войной. Эксперт рассказал «360», почему войны между странами скорее всего не будет.

Как сообщает «Би-би-си», взрыв в Кэсоне произошел спустя несколько часов после того, как КНДР возобновила угрозы о начале военных действий на корейской границе. Южная Корея среагировала на атаку, пообещав решительный ответ, если КНДР продолжит ухудшать ситуацию.

По словам Южной Кореи, уничтожение офиса «оставляет надежды всех, кто хотел развития межкорейских отношений и мирного урегулирования на Корейском полуострове».

Политолог Эндрю Корыбко считает, что таким образом КНДР хотела показать свое недовольство поведением Южной Кореи и их пропагандистской риторикой. Это также было и выпадом в сторону США, потому что КНДР убеждена, что Штаты поддерживают политику Южной Кореи. По мнению эксперта, данный шаг нес скорее символический характер.

Символ надежды

Пограничный город Кэсон был на протяжении многих лет символом хрупких отношений между Северной и Южной Кореей. В 2003 году он использовался как промышленная зона. На своем пике развития там было более 120 заводов, на которых работали более 50 000 северокорейцев и сотни менеджеров с юга. С 2016 года напряженность между странами достигла предела, все работы были приостановлены.

В 2018 году в городе открыли связной офис, чтобы две страны смогли наладить контакт. Это позволило чиновникам с Севера и Юга регулярно общаться впервые после войны в Корее. Предполагалось, что там будут работать до 20 человек с каждой стороны. В марте 2019 года Северная Корея объявила, что уходит из офиса — после неудачного саммита между США и Северной Кореей. С января этого года территория пустовала из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Обострение отношений

Надежды на улучшение отношений между Севером и Югом возникли после того, как Дональд Трамп встретился с Ким Чен Ыном в июне прошлого года. Однако, стороны не добились никакого решения, а отношения лишь ухудшились. КНДР все еще остается под международными санкциями.

Пхеньян также недоволен Сеулом за то, что он не оспаривает настойчивые требования Вашингтона о сохранении строгих санкций и не осуществляет межкорейские проекты, которые нарушили бы санкции ООН и США. Об этом сообщает «Би-би-си».

Северная Корея взорвала офис связи в Кэсоне, который использовался для переговоров с Южной Кореей. Таким было здание.

В последние недели Северная Корея неоднократно осуждала Юг за распространение пропаганды на ее территории. Группы перебежчиков регулярно отправляли листовки и бутылки с рисом посредством воздушных шаров и даже беспилотников на Север. В прошлый вторник Пхеньян объявил, что разрывает официальные линии связи с Сеулом, и на выходных Ким Ё Чжон угрожала направить войска в демилитаризованную зону на межкорейской границе.

Взрыв офиса во вторник ознаменовал новый пик напряженности отношений двух стран. Политолог Корыбко считает, что паниковать не стоит. Южная Корея скорее всего ограничится жесткой критикой действий на словах. Сама КНДР так же не пытается этими действиями призвать к войне. По мнению эксперта, в этом взрыве больше символического подтекста, чем военного.

«На полуострове не будет никакой войны. Это не напряженность, особенно если сравнивать с более ранними событиями последних нескольких лет. Было бы преувеличением полагать, что это большое дело», — подчеркивает собеседник «360».

Он также добавляет, что Штаты в эту ситуацию физически вмешиваться не станут. Скорее всего тоже ограничатся словесными комментариями. На данный момент никаких заявлений от США еще не поступало.

Россия выразила обеспокоенность возобновлением напряженности в отношениях между Кореями.

«Мы призываем к сдержанности со всех сторон», — заявил во вторник пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

Технически Южная и Северная Корея все еще находятся в состоянии войны, потому что мирное соглашение не было достигнуто, когда война в Корее закончилась в 1953 году.