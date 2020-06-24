Ким Чен Ын отложил военные действия против Южной Кореи
Ким Чен Ын «дал оценку сложившейся в последнее время ситуации и отложил план по военному действию против Юга, который представил Генштаб Корейской народной армии», процитировало южнокорейское агентство Yonhap сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале июня. КНДР заявляла, что Южная Корея забрасывает на ее территорию листовки с критикой существующего строя и лично Ким Чен Ына. В Пхеньяне угрожали закрытием Межкорейского отделения связи и других совместных проектов, если Сеул не помешает «перебежчикам отправлять листовки и другие материалы на север».
16 июня Межкорейский офис в Кэсоне был взорван, а Пхеньян заявил о намерении ввести военные подразделения в демилитаризованную зону между двумя странами.