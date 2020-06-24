    24 июня 2020, 03:09

    Ким Чен Ын отложил военные действия против Южной Кореи

    Александра Каширина

    Северокорейский лидер Ким Чен Ын отложил составленный генштабом план начала военных действий против Южной Кореи. Об этом он заявил на заседании Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи, проходившем в формате видеоконференции.

    Ким Чен Ын «дал оценку сложившейся в последнее время ситуации и отложил план по военному действию против Юга, который представил Генштаб Корейской народной армии», процитировало южнокорейское агентство Yonhap сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

    Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале июня. КНДР заявляла, что Южная Корея забрасывает на ее территорию листовки с критикой существующего строя и лично Ким Чен Ына. В Пхеньяне угрожали закрытием Межкорейского отделения связи и других совместных проектов, если Сеул не помешает «перебежчикам отправлять листовки и другие материалы на север».

    16 июня Межкорейский офис в Кэсоне был взорван, а Пхеньян заявил о намерении ввести военные подразделения в демилитаризованную зону между двумя странами.