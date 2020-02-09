СМИ: карантин на лайнере World Dream в Гонконге отменили
Как сообщило издание South China Morning Post со ссылкой на текст объявления на борту лайнера. Пассажирам рассказали, что все 1800 членов экипажа прошли тест на коронавирус после контакта с зараженными пассажирами с прошлого рейса. Они полностью здоровы.
«Поскольку все карантинные мероприятия, проводимые Министерством здравоохранения Гонконга, были завершены, все пассажиры и члены экипажа могут покинуть лайнер», — приводит издание слова главного санитарного врач Центра охраны здоровья порта Люн Юй Хуна.
Круизный лайнер World Dream с 3,6 тысячи людей на борту заблокировали в Гонконге 5 февраля — несколько человек могли заболеть коронавирусом. Примерно 90% пассажиров — жители Гонконга. Опасения по поводу смертельного коронавируса из материкового Китая возникли после того, как у трех китайцев этот вирус нашли. Они были на борту судна с 19 по 24 января. 1800 членов экипажа, среди которых есть четыре россиянина, протестировали. С декабря 2019 года коронавирус, который назвали NCP, уже убил 811 человек.