СМИ: карантин на лайнере World Dream в Гонконге отменили

Пассажиров и членов экипажа круизного лайнера выпустят World Dream из заточения. Медики не выявили ни одного случая заражения коронавирусом на борту, поэтому карантин отменили.

Как сообщило издание South China Morning Post со ссылкой на текст объявления на борту лайнера. Пассажирам рассказали, что все 1800 членов экипажа прошли тест на коронавирус после контакта с зараженными пассажирами с прошлого рейса. Они полностью здоровы.

«Поскольку все карантинные мероприятия, проводимые Министерством здравоохранения Гонконга, были завершены, все пассажиры и члены экипажа могут покинуть лайнер», — приводит издание слова главного санитарного врач Центра охраны здоровья порта Люн Юй Хуна.

Круизный лайнер World Dream с 3,6 тысячи людей на борту заблокировали в Гонконге 5 февраля — несколько человек могли заболеть коронавирусом. Примерно 90% пассажиров — жители Гонконга. Опасения по поводу смертельного коронавируса из материкового Китая возникли после того, как у трех китайцев этот вирус нашли. Они были на борту судна с 19 по 24 января. 1800 членов экипажа, среди которых есть четыре россиянина, протестировали. С декабря 2019 года коронавирус, который назвали NCP, уже убил 811 человек.