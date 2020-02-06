    06 февраля 2020, 15:06

    Россияне попали на карантин на лайнере World Dream. Они члены экипажа

    Андрей Иванов

    Среди пассажиров круизного лайнера World Dream, который сейчас находится на карантине в Гонконге из-за коронавируса, россиян нет. А вот среди членов экипажа есть. Всего на борту судна четыре соотечественника.
    Россияне попали на карантин на лайнере World Dream. Они члены экипажа

    «По имеющейся информации, среди пассажиров граждан России нет. Есть четыре члена экипажа, они граждане России. Как сообщили власти Гонконга, у них самочувствие нормальное, симптомов заболевания не выявлено», — заявил в эфире телеканала «Россия-24» вице-консул консульства РФ в Гонконге Борис Эздрин.

    Круизный лайнер World Dream с 1,8 тысячи людей на борту заблокировали в Гонконге 5 февраля — несколько человек могли заболеть коронавирусом. У них сильный кашель и температура. Примерно 90% пассажиров — жители Гонконга. Опасения по поводу смертельного коронавируса из материкового Китая возникли после того, как у трех китайцев этот вирус нашли. Они были на борту судна с 19 по 24 января.

    Лайнер отправился в круиз с новыми пассажирами 2 февраля. 5 числа судно развернулось и пришло в порт Гонконга, так как тайваньские власти отказали в швартовке в порту Гаосюн.

    За минувшие сутки жертвами коронавируса стали еще 74 человека. Всего с начала вспышки заболевания в декабре 2019 года инфекция убила 564 человека. Заразились более 28 тысяч человек.