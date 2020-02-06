Россияне попали на карантин на лайнере World Dream. Они члены экипажа

Среди пассажиров круизного лайнера World Dream, который сейчас находится на карантине в Гонконге из-за коронавируса, россиян нет. А вот среди членов экипажа есть. Всего на борту судна четыре соотечественника.

«По имеющейся информации, среди пассажиров граждан России нет. Есть четыре члена экипажа, они граждане России. Как сообщили власти Гонконга, у них самочувствие нормальное, симптомов заболевания не выявлено», — заявил в эфире телеканала «Россия-24» вице-консул консульства РФ в Гонконге Борис Эздрин.

Круизный лайнер World Dream с 1,8 тысячи людей на борту заблокировали в Гонконге 5 февраля — несколько человек могли заболеть коронавирусом. У них сильный кашель и температура. Примерно 90% пассажиров — жители Гонконга. Опасения по поводу смертельного коронавируса из материкового Китая возникли после того, как у трех китайцев этот вирус нашли. Они были на борту судна с 19 по 24 января.

Лайнер отправился в круиз с новыми пассажирами 2 февраля. 5 числа судно развернулось и пришло в порт Гонконга, так как тайваньские власти отказали в швартовке в порту Гаосюн.

За минувшие сутки жертвами коронавируса стали еще 74 человека. Всего с начала вспышки заболевания в декабре 2019 года инфекция убила 564 человека. Заразились более 28 тысяч человек.