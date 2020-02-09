    09 февраля 2020, 08:56

    Китайскому коронавирусу дали название

    Андрей Иванов

    Смертельный коронавирус из Китая обзавелся официальным названием — NCP. Это аббревиатура от Novel Coronavirus Pneumoniа. Название пока временное.
    Китайскому коронавирусу дали название

    «Принято решение присвоить новому заболеванию временное название „пневмония, вызываемая новым типом коронавируса“. Название на английском языке Novel Coronavirus Pneumonia, сокращенно NCP», — приводит РИА «Новости» текст сообщения государственного комитета по здравоохранению Китая.

    Ранее по рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вирус назвали 2019-nCoV. Цифры — это год, когда вирус появился, а буквы — сокращение от «новый тип коронавируса». Постоянное официальное название коронавирусу дадут потом.

    Смертельный коронавирус появился в декабре 2019 года в китайском мегаполисе Ухань. Он вызывает пневмонию. Инфекция уже убила 811 человек. Заразились более 37 тысяч человек. Медики смогли вылечить от коронавируса более 2,5 тысячи человек. В России зафиксировали два случая заболевания NCP. В Тюмене лечат девушку из Китая, а в Чите еще одного гражданина КНР. Мужчине уже гораздо лучше.