Китайскому коронавирусу дали название

Смертельный коронавирус из Китая обзавелся официальным названием — NCP. Это аббревиатура от Novel Coronavirus Pneumoniа. Название пока временное.

«Принято решение присвоить новому заболеванию временное название „пневмония, вызываемая новым типом коронавируса“. Название на английском языке Novel Coronavirus Pneumonia, сокращенно NCP», — приводит РИА «Новости» текст сообщения государственного комитета по здравоохранению Китая.

Ранее по рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вирус назвали 2019-nCoV. Цифры — это год, когда вирус появился, а буквы — сокращение от «новый тип коронавируса». Постоянное официальное название коронавирусу дадут потом.

Смертельный коронавирус появился в декабре 2019 года в китайском мегаполисе Ухань. Он вызывает пневмонию. Инфекция уже убила 811 человек. Заразились более 37 тысяч человек. Медики смогли вылечить от коронавируса более 2,5 тысячи человек. В России зафиксировали два случая заболевания NCP. В Тюмене лечат девушку из Китая, а в Чите еще одного гражданина КНР. Мужчине уже гораздо лучше.