СМИ: два заболевших коронавирусом на Diamond Princess погибли

Два человека с круизного лайнера Diamond Princess, которые заразились новым коронавирусом, умерли в Японии. Погибли мужчина и женщина. Россиян среди них нет.

Заболевшие находились в больнице под присмотром врачей, уточнил телеканал NHK со ссылкой на источники в правительстве.

Обе жертвы COVID-2019 были преклонного возраста. Им около 80 лет.

Эти смертельные случаи стали первыми среди пассажиров и экипажа Diamond Princess.

В посольстве РФ в Японии для РИА «Новости» уточнили, что среди скончавшихся нет россиян.

Всего на круизном лайнере находились 3,7 тысячи человек, в том числе 24 гражданина РФ. Тесты показали, что коронавирус поразил 621 из них. У 322 заболевших не было никаких симптомов COVID-2019.

Медики выявили первый случай заражения среди россиян только 18 февраля. Болезнь у мужчины протекала бессимптомно. Его госпитализировали вместе с женой. У нее коронавирус пока не подтвердили.

Diamond Princess стоял на карантине в японском порту Йокогама 14 дней. В среду он закончился, и на берег сошла 443 человека. В четверг судно покинет следующая группа пассажиров.

Японский врач-эпидемиолог Ивата Кэнтаро назвал ситуацию на борту лайнера «ужасающей».По мнению экспертов, из-за японцев «вирус поползет».