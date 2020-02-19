Карантин на судне Diamond Princess ужаснул даже опытных врачей. Из-за японцев вирус «поползет» с новой силой

На круизном лайнере Diamond Princess сложилась «ужасающая» ситуация. Так ее описал японский врач-эпидемиолог Ивата Кэнтаро. Он же сравнил ее со вспышкой Эболы в Африке. Главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал «360», реально ли было создать на судне приемлемые условия.

Ивата Кэнтаро попал на корабль от штаба по стихийным бедствиям и рассказал о своих впечатлениях в ролике, который выложил YouTube. Видео посмотрели почти 1,5 миллиона человек.

«То, что я увидел, было ужасно. Я занимаюсь этой работой более 20 лет. Был и в Африке во время вспышки лихорадки Эбола, и в Китае во время SARS, и конечно, я всегда понимал, что есть опасность заражения. Но никогда еще я не чувствовал страха: я профессионал и знаю, как сделать так, чтобы не заразиться самому, и знаю способы, как предотвратить распространение заболевания в пределах одного здания. Поэтому, даже находясь в эпицентре заболевания — в Африке или в Китае — мне не было страшно. А на Diamond Princess мне стало страшно из глубины сердца. Я понял, что ничего удивительного, если я заражусь здесь коронавирусной инфекцией, не будет», — сообщил эпидемиолог.

Кэнтаро объяснил, что на лайнере зоны карантина «перемешаны» между собой. Неясно, где опасно, а где — нет. По судну кто-то ходит в защитной одежде, кто-то — в маске, кто-то — без нее. Работающие на лайнере врачи, по словам японца, уверены, что заразятся. Врач подчеркнул, что на лайнере «нет ни одного профессионала по инфекционным заболеваниям», который находился бы борту постоянно. По возвращении с Diamond Princess Кэнтаро «изолировал сам себя». Он не намерен ходить на работу и встречаться с семьей.

Безобразием сложившуюся на судне ситуацию назвал и главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Виктор Зуев. «Я удивлен, что они все не перезаразились. Учитывая, что у них общая вентиляция, человеку надо просто как минимум не дышать. Ну правда смешно!» — заявил он.

При этом собеседник «360» отметил, что считает невозможным в принципе создание подходящих условий на борту корабля, так как нельзя поменять перегородки и вентиляцию, которые уже сделаны. Людей же стоило как можно скорее снимать с корабля и отправлять на карантин.

«Они там все могли заразиться на корабле. Я это вполне допускаю. Другое дело, что вообще, заразившись вирусом, необязательно заболеть. Если у вас хороший иммунитет, то вы не заболеете. Но то, что людей выпустили с корабля…тут надо просто подождать, часть этих людей, я уверен, заболеет. Это все может иметь далеко идущие и весьма неблагоприятные последствия», — добавил Зуев.

Главный вопрос, по мнению научного сотрудника, может ли зараженный, но не болеющий человек, передать вирус другому. Пока это еще неизвестно. Судя по опыту других инфекций, может.

Можно я скажу резко? Это произошло просто по глупости. Это явное недомыслие санитарно-противоэпидемической службы Японии. Это же японское судно? Они за это несут ответственность. Конечно, теперь вирус поползет! Виктор Зуев главный научный сотрудник центра имени Гамалеи.

По мнению собеседника «360», россиян, вернувшихся с судна, сразу возьмут в карантин — «без всяких разговоров». И это будет правильно, потому что российская санитарно-эпидемиологическая служба — лучшая в мире, заключил Зуев.

В среду Diamond Princess покинули первые 500 пассажиров. В порту лайнер стоял с третьего февраля, а карантин на нем официально объявили с пятого числа. За две недели коронавирусом на судне заразились 542 человека.