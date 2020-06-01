СМИ: дочь мэра Нью-Йорка арестовали во время протестов

США уже несколько дней штормит из-за смерти темнокожего американца в Миннеаполисе. Сначала митинги проходили только там, но потом они распространились по всей стране. Нью-Йорк тоже вышел на улицы. Среди задержанных акционеров оказалась дочь мэра города Билла де Блазио.

Об этом написал New York Post со ссылкой на источники. По данным издания, 25-летнюю Кьяру де Блази полиция задержала 30 мая вечером на Манхеттене. Источник уточнил, что она вместе с другими несогласными мешала движению на перекрестке двух улиц. Полицейские начали вязать демонстрантов после того, как те проигнорировали требование освободить дорогу.

«Это была настоящая горячая точка, там сжигали полицейские машины, люди бросали вещи и кричали, вступали в столкновения с полицейскими. В то время в этом районе находились тысячи людей», — заявил собеседник газеты.

Издание отметило, что при задержании Кьяра не стала упоминать, что она дочь градоначальника.

Беспорядки начались на прошлой неделе. Сначала они проходили только в Миннеаполисе, где полицейского обвинили в смерти афроамериканца Джорджа Флойда. В Сети опубликовано видео, где страж порядка наступил Флойду коленом на шею. Мужчина говорил, что ему нечем дышать, но сотрудник полиции проигнорировал его слова. В итоге задержанный умер.

Этот случай вызвал гнев многих жителей США. Они стали выходить на улицы. После скандала четырех полицейских уволили, а одному из них предъявили обвинение в убийстве по неосторожности.

Ранее в Сети появилось видео, как полиция в Вашингтоне применила слезоточивый газ против протестующих.