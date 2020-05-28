Смерть афроамериканца вызвала беспорядки в США. Один человек погиб

Акция протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота) из-за смерти темнокожего мужчины переросла в беспорядки. Их жертвой стал один человек.

Как сообщила местная газета Star Tribune, владелец ломбарда открыл стрельбу. Это произошло после того, как участники протеста начали рушить и грабить торговые точки. Также демонстранты забрасывали камнями полицейский участок и рисовали граффити на их машинах. Один мужчина получил ранение. Его госпитализировали в больницу, но врачи не смогли ему помочь. Полиция пока задержала одного митингующего.

Акции в память афроамериканца Джорджа Флойда проходили в Миннеаполисе второй вечер подряд. Ранее Флойда задержали полицейские. Они положили его на землю, надели наручники, а один из стражей порядка прижал шею мужчины коленом.

На кадрах, попавших в Сеть, слышны последние слова Джорджа. Он говорил, что не может дышать. Позже он скончался. Полиция утверждает, что ранее заметила пьяного Флойда, когда он сидел на автомобиле. Его решили задержать, но он стал сопротивляться.

После скандала городская полиция уволила четырех сотрудников, участвовавших в истории с погибшим. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей призвал арестовать полицейского, наступившего на шею американцу. Дональд Трамп поручил ускорить расследование, сообщило РИА «Новости».