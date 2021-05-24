Сменился лидер списка миллиардеров Forbes

В списке миллиардеров Forbes Real-Time произошли изменения. На первую строчку рейтинга вышел президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. Он за сутки увеличил свой капитал на 710 миллионов долларов и потеснил основателя Amazon Джеффа Безоса.

По данным аналитиков, теперь состояние Арно достигло 186,3 миллиарда долларов. Капитал Безоса — 186 миллиардов долларов. В первую пятерку самых богатых миллиардеров попали глава SpaceX и Tesla Илон Маск (147,3 миллиарда долларов), основатель Microsoft Билл Гейтс (125,5 миллиарда) и создатель Facebook Марк Цукерберг (114,7 миллиарда).

Год назад Bloomberg Billionaires Indех сообщал, что Арно стал самым пострадавшим из-за пандемии коронавируса богачом. В мае 2020 года стало известно, что глава Louis Vuitton Moët Hennessy потерял более 30 миллиардов долларов — стоимость акций LVMH упала на 19%.

Тогда финансовый директор корпорации Жан-Жак Гиони заявил, что будущее Арно будет зависеть от ситуации на китайском рынке, так как на КНР приходится более трети продаж предметов роскоши.