Назван самый пострадавший финансово из-за СОVID-19 человек

Из-за коронавируса бизнесмен остался без более чем 30 миллиардов долларов.

После распространения новой инфекции предпринимателю пришлось закрыть большинство бутиков по всему миру. Посетители не могли купить товары компании в течение месяца. В 2020 году стоимость акций LVMH упала на 19%.

Будущее бизнеса Арно теперь будет зависеть от китайского рынка, уверен финансовый директор корпорации Жан-Жак Гиони. На КНР приходится более трети продаж предметов роскоши.