    07 мая 2020, 20:04

    Назван самый пострадавший финансово из-за СОVID-19 человек

    Алена Макаренко

    Наиболее обедневшим человеком в мире оказался глава французской компании Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Bloomberg Billionaires Index.
    Назван самый пострадавший финансово из-за СОVID-19 человек

    Из-за коронавируса бизнесмен остался без более чем 30 миллиардов долларов.

    После распространения новой инфекции предпринимателю пришлось закрыть большинство бутиков по всему миру. Посетители не могли купить товары компании в течение месяца. В 2020 году стоимость акций LVMH упала на 19%.

    Будущее бизнеса Арно теперь будет зависеть от китайского рынка, уверен финансовый директор корпорации Жан-Жак Гиони. На КНР приходится более трети продаж предметов роскоши.