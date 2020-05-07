Назван самый пострадавший финансово из-за СОVID-19 человек
Наиболее обедневшим человеком в мире оказался глава французской компании Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Bloomberg Billionaires Index.
Из-за коронавируса бизнесмен остался без более чем 30 миллиардов долларов.
После распространения новой инфекции предпринимателю пришлось закрыть большинство бутиков по всему миру. Посетители не могли купить товары компании в течение месяца. В 2020 году стоимость акций LVMH упала на 19%.
Будущее бизнеса Арно теперь будет зависеть от китайского рынка, уверен финансовый директор корпорации Жан-Жак Гиони. На КНР приходится более трети продаж предметов роскоши.