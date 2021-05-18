Маск оказался на третьем месте в списке богатейших людей

Илон Маск скатился на третье место в списке богатейших людей мира после обвала акций компании Tesla. Об этом сообщила «Экономика сегодня» со ссылкой на иностранные СМИ.

«Свободная пресса» уточнила, что состояние Маска снизилось до 160,6 миллиарда долларов. По данным издания, перечень возглавил глава корпорации Amazon Джефф Безос с 190 миллиардами долларов. На второй позиции расположился гендиректор группы компаний из Франции LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно (161,2 миллиарда долларов).