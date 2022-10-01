Мир 01 октября 2022, 10:08 Поделиться Telegram

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Viber Смена правительства не изменит отношения Италии к России — Берлускони Сильвио Берлускони: новое правительство Италии не должно менять отношение к России РИА «Новости»

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Новый Кабинет министров Италии не должен менять общий курс отношения к России. Об этом в беседе с изданием La Stampa заявил глава партии «Вперед, Италия», бизнесмен и бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони.

«В этом вопросе сомнений не может быть. Отношение к России должно остаться таким же, как и при прошлом правительстве», — заявил он.

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Политик отметил, что в случае изменения обстоятельств он станет первым, кто пойдет на урегулирование конфликта на Украине при помощи дипломатии, написал RT.

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«Однако в настоящее время ситуация предполагает единство западных стран», — заключил он.

Ранее Берлускони заявил о своей готовности принять участие в урегулировании конфликта между Россией и Украиной при посредничестве бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель.

Он выразил сожаление, что вместо сближения с Евросоюзом российские власти якобы способствуют укреплению тоталитаризма Китая.

На прошедших в сентябре выборах правоцентристская коалиция, в которую входит партия Берлускони, одержала победу на внеочередных выборах в итальянский парламент.

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