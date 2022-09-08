Берлускони заявил, что мог бы стать посредником между Россией и Украиной | 360°

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(обновлено: 08 сентября 2022, 14:12)

Берлускони заявил, что мог бы стать посредником между Россией и Украиной

Экс-премьер Италии Берлускони: с Меркель мы могли бы стать посредникам между РФ и Украиной

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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что мог бы вместе с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель выступить посредником между Россией и Украиной. Об этом он сказал в эфире телеканала Rai1.

«Я думаю, что Меркель со мной или сама может попытаться посредничать с [президентом РФ Владимиром] Путиным, с ней я бы смог предпринять попытку переубеждения», — заявил Берлускони.

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Он также выразил разочарование и сожаление в связи с тем, что Россия якобы укрепляет «коммунистический тоталитаризм Китая» вместо сближения с Евросоюзом.

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Ранее бывший итальянский премьер зарегистрировался в соцсети TikTok. Он опубликовал свой первый ролик, в котором признался, что немного завидует молодым людям.

Сильвио Берлускони впервые стал главой правительства Италии в 1994 году. Несколько раз он занимал этот пост в 2000-х и 2010-х годах. Сейчас является депутатом Европарламента.

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