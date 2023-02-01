Мир 01 февраля 2023, 17:11 Слова Макрона о поставках самолетов Украине назвали абсурдом Захарова: заявление Макрона о поставках самолетов Украине является абсурдным Af.mil

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Высказывание французского президента Эммануэля Макрона о том, что поставка боевых самолетов киевскому режиму не спровоцирует эскалацию, является абсурдом. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Она обратила внимание на слова Макрона, который сказал, что «ничего не запрещено при условии, если это, в частности, будет полезно для Вооруженных сил Украины». По словам французского лидера, также разрешаются любые действия, которые не приведут к эскалации конфликта, ударам по российской территории и не ослабят обороноспособность самой Франции.

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«Это какой-то абсурд, простите», — сказала Захарова.

Дипломат отметила, что готовность Франции поставить киевскому режиму истребители подтвердил французский министр обороны, который посетил Украину 28 января. Официальный представитель МИД России задалась вопросом, действительно ли Макрон уверен, что поставка оружия и самолетов режиму Зеленского не приведет к эскалации конфликта.

«Я отказываюсь верить, что такая логика может быть у взрослого человека», — заключила она.

Лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо назвал Макрона «послушным натовским песиком» после слов о возможной передаче Украине самолетов.