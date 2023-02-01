Мир 01 февраля 2023, 08:30 Макрона сочли послушным песиком НАТО после слов о поставке самолетов для ВСУ Политик Филиппо назвал Макрона песиком НАТО из-за его слов о поставках самолетов Украине Unsplash

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Президент Франции Эммануэль Макрон напомнил послушного натовского песика после слов о возможной поставке самолетов Украине. Такое заявление в Twitter сделал лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

По его словам, США и Германия однозначно отказывают президенту Украины Владимиру Зеленскому в поставках боевых самолетов.

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«А Макрон отвечает: „Ничто не запрещено!“ Какова его цель? Быть послушным песиком Урсулы и НАТО, правильно?! Нелепо!» — отметил политик.

На брифинге по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте французский лидер не исключил поставки самолетов Украине.

Ранее Филиппо призвал Францию прекратить поддерживать действия НАТО и выйти из Североатлантического альянса. Он также заявил о риске третьей мировой из-за поставок оружия НАТО Украине.

Филиппо называл «безумцем» Зеленского из-за его просьб к Западу о дальнобойных ракетах и истребителях.