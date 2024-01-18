Мир 18 января 2024, 04:35 Слюна, ушная сера и ногти. Порномодель нашла необычный способ разбогатеть BNN: порномодель начала продавать слюну и разбогатела Freepik

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Американская порномодель Ребекка Блю с платформы OnlyFans придумала необычный бизнес. Она начала продавать поклонникам слюну, ушную серу и обрезанные ногти и сумела на этом разбогатеть. Об этом написало издание BNN.

Среди других товаров порномодели: грязное нижнее белье, леггинсы после тренировки, содержимое мусорного ведра и даже использованная маточная спираль. Все это помогает ей зарабатывать около шести с половиной тысяч долларов в месяц. Идею для бизнеса Ребекка почерпнула из необычных запросов подписчиков.

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Кроме этого, активная американка ведет подкаст о порноиндустрии.

В 2021 году преподаватель из Тайваня завел канал на Pornhub и начал выкладывать туда лекции по высшей математике. Необычный контент «залетел»: ролики педагога набрали 1,3 миллиона просмотров, а он сам — около пяти тысяч подписчиков. Математик даже занял 5097 место в рейтинге порномоделей.

В 2018 году британская порномодель Тэйлор Роуз выставила на продажу собственные старые грудные импланты после того, как решила в очередной раз увеличить грудь.