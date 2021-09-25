Преподаватель по математике завел на Pornhub канал с лекциями

Преподаватель по математике выкладывает на Pornhub лекции по высшей математике. Ролики набирают по несколько десятков тысяч просмотров.

Всего он опубликовал около 200 лекций. В общей сложности они набрали 1,3 миллиона просмотров. При этом педагог верифицировал профиль, заполнив все данные: рост, вес и даже сексуальные предпочтения. Всего у него около пяти тысяч подписчиков.

В видео преподаватель использует китайские традиционные иероглифы, а сам он из Тайваня. Также он занял 5097-е место в рейтинге порномоделей.

Ранее итальянская галерея Уффици подготовила претензию к известному сайту с видео для взрослых PornHub. Причиной стал рекламный ролик проекта Classic Nudes, где в образе главной героини картины «Рождение Венеры» Сандро Боттичелли предстала бывшая порнозвезда Илона Сталлер, известная как Чиччолина.

В компании заявили, что после снятия введенных из-за пандемии ограничений PornHub хотел внести свой вклад в возвращение людей к культуре, а также рассказать неизвестные стороны любви и страсти, которые испытывали художники в разное время.