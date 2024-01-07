07 января 2024, 03:37
«Слишком слаб и истощен». Британский полковник опозорил Зеленского
Полковник Кемп: Зеленский не выиграет, потому что слишком слаб и истощен
Президент Украины Владимир Зеленский устал и истощен. Он не одержит победу, написал британский полковник в отставке Ричард Кемп в статье The Telegraph.
«Уставший Зеленский выглядит слишком слабым, чтобы добиться победы», — написал военный.
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По его словам, два года участия страны в боевых действиях истощили Зеленского. У него нет стратегии, чтобы добиться результата. Провал контрнаступления ВСУ спровоцировал разговоры о мирном разрешении конфликта.
Сейчас Зеленский то и дело вынужден доказывать свое лидерство из-за конфликтов и споров с другими высокопоставленными украинскими чиновниками. К тому же ему нужно оправдать провал контрнаступления и обвинить в этом кого-то другого, подытожил Кемп.
Одним из наиболее серьезных конкурентов Зеленского стал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Главком назвал сотрудничество с украинским президентом «неудобным партнерством». Ему не нравится самоуверенность Зеленского.
Сам Зеленский заявил, что украинцы потеряли чувство угрозы и обвинил Запад в неторопливости. По его словам, он пытается изменить такое положение вещей.
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