02 января 2024, 02:00
Зеленский пообещал внушить страх украинцам
The Economist: Зеленский признался в желании внушить страх украинцам
Украинцы утратили чувство экзистенциальной угрозы, поэтому его нужно снова пробудить. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью The Economist.
«Запад утратил чувство срочности, а многие украинцы — чувство экзистенциальной угрозы. Сейчас я пытаюсь пробудить и то, и другое», — пояснил он.
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Зеленский признался, что Украина не смогла в 2023 году добиться успеха, которого от нее ждали союзники. Все происходит не так быстро, как они себе представляют, добавил украинский лидер.
В своем интервью Зеленский также сообщил, что попросил у западных союзников немецкую ракету Taurus, чтобы взорвать Крымский мост и изолировать полуостров от России. По его словам, уничтожение объекта поможет изолировать полуостров Крым.
Главком ВСУ Валерий Залужный также пообщался с журналистами британского издания The Economist, отметив, что украинский конфликт зашел в тупик, поэтому ВСУ не смогут добиться прорыва, сообщил RT.
Владимир Зеленский
Украина
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