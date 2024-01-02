Мир 02 января 2024, 02:00 Зеленский пообещал внушить страх украинцам The Economist: Зеленский признался в желании внушить страх украинцам РИА «Новости»

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Украинцы утратили чувство экзистенциальной угрозы, поэтому его нужно снова пробудить. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью The Economist.

«Запад утратил чувство срочности, а многие украинцы — чувство экзистенциальной угрозы. Сейчас я пытаюсь пробудить и то, и другое», — пояснил он.

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Зеленский признался, что Украина не смогла в 2023 году добиться успеха, которого от нее ждали союзники. Все происходит не так быстро, как они себе представляют, добавил украинский лидер.

В своем интервью Зеленский также сообщил, что попросил у западных союзников немецкую ракету Taurus, чтобы взорвать Крымский мост и изолировать полуостров от России. По его словам, уничтожение объекта поможет изолировать полуостров Крым.

Главком ВСУ Валерий Залужный также пообщался с журналистами британского издания The Economist, отметив, что украинский конфликт зашел в тупик, поэтому ВСУ не смогут добиться прорыва, сообщил RT.