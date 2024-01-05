Мир 05 января 2024, 21:23 Причину обострения конфликта Зеленского и Залужного выяснили в США Telegraph: самоуверенность Зеленского обострила его конфликт с Залужным РИА «Новости»

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Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным обострился из-за излишней самоуверенности лидера страны. Приоритеты политика далеко не всегда совпадали с планами главкома, сообщил журналист Саймон Шустер в статье для The Telegraph.

Залужный охарактеризовал сотрудничество с Зеленским как «неудобное партнерство». При этом некоторые украинские чиновники видели в главкоме конкурента для действующего президента страны.

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«Ему не нужно разбираться в военном деле так же, как и в медицине или строительстве мостов», — привел журналист слова Залужного о Зеленском.

Сам украинский президент не одобряет заявления Залужного. Он разозлился после того, как главком прямо озвучил, что ситуация на фронте зашла в тупик.

Дальнейшую судьбу Украины решают США. Именно американские политики определят, что будет с Зеленским. Вероятнее всего, его сместят с поста президента, не исключил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

Сменить Зеленского можно за три дня. Именно за такой срок его место займет Залужный, отметил аналитик Руслан Бортник.