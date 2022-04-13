Следственный комитет России завел уголовные дела о пытках российских солдат на Украине

Следственные органы СКР завели уголовные дела после того, как на Украине были найдены тела четырех российских военных со следами пыток, указано на сайте ведомства. В убийстве и применении запрещенных методов войны обвиняют неустановленных пока украинских бойцов.

Тела четырех военнослужащих со следами пыток были найдены по завершении военных действий. В каком именно городе, не уточняется. Специалисты осмотрели тела, сняли отпечатки пальцев, назначили проведение судебно-медицинских экспертиз, опросили тех, кто доставил тела медикам.

Выяснилось, что травмы были нанесены военным еще при жизни. Следком указал, что это является признаком пыток. Таким образом, отметили в СКР, украинская сторона нарушила Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Продолжается предварительное следствие. Российским правоохранителям помогают коллеги из Народной милиции ДНР и ЛНР.

Ранее российским силовикам удалось вычислить имена некоторых националистов, которые издевались над пленными российскими солдатами. Тем временем СКР расследует также факты жестокого обращения украинских военных с мирными жителями в Харькове, Краматорске и Авдеевке.