Следственный комитет России завел уголовные дела о пытках российских солдат на Украине
СКР завел уголовные дела после пыток четырех российских военных на Украине
Следственные органы СКР завели уголовные дела после того, как на Украине были найдены тела четырех российских военных со следами пыток, указано на сайте ведомства. В убийстве и применении запрещенных методов войны обвиняют неустановленных пока украинских бойцов.
Тела четырех военнослужащих со следами пыток были найдены по завершении военных действий. В каком именно городе, не уточняется. Специалисты осмотрели тела, сняли отпечатки пальцев, назначили проведение судебно-медицинских экспертиз, опросили тех, кто доставил тела медикам.
Выяснилось, что травмы были нанесены военным еще при жизни. Следком указал, что это является признаком пыток. Таким образом, отметили в СКР, украинская сторона нарушила Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Продолжается предварительное следствие. Российским правоохранителям помогают коллеги из Народной милиции ДНР и ЛНР.
Ранее российским силовикам удалось вычислить имена некоторых националистов, которые издевались над пленными российскими солдатами. Тем временем СКР расследует также факты жестокого обращения украинских военных с мирными жителями в Харькове, Краматорске и Авдеевке.