СК РФ расследует факты жестокого обращения ВСУ с мирными жителями

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факты жестокого обращения ВСУ с гражданским населением, в частности в Харькове, Краматорске и Авдеевке. Факты «получат правовую оценку в рамках уголовных дел», сообщили в Теlеgrаm-канале Следственного комитета России.

По данным Минобороны РФ, ВСУ неоднократно совершали преступления в отношении мирных жителей. В Харькове боевики открывали огонь на поражение по людям, когда те покидали убежище в поисках продуктов. В Авдеевке нацбаты устроили массовое отравление жителей прилегающих районов ядовитыми химическими веществами. По версии следствия, неонацисты «заминировали хранилища с токсичными химикатами на коксохимическом заводе, которые планируют взорвать при подходе к городу формирований ДНР».

А в Краматорске украинские вооруженные силы оборудовали огневые позиции в жилых домах, школах и детских садах. Мирных жителей под угрозой расстрела принуждали строить «данные фортификационные сооружения», отметили в СК РФ.

«Указанные факты получат правовую оценку в рамках уголовных дел о жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных средств и методов ведения войны. Следствие примет меры к фиксации показаний свидетелей этих событий и признанию их потерпевшими», — подчеркнули в Следкоме.