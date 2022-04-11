Работяга, семьянин и жестокий убийца. У России теперь есть имена издевавшихся над пленными украинских нацистов

В соцсетях неоднократно всплывали видео издевательств украинских националистов над пленными военными. Власти страны признали, что происходящее на кадрах является военными преступлением. При этом они продолжают закрывать глаза на пытки. Российским силовикам удалось вычислить тех, кто измывался над пленными.

В конце марта в социальных сетях распространились видео, на которых украинские военные пытали пленных российских солдат. Им простреливали ноги и оставляли истекать кровью. Подобные действия националистов сильно портят их имидж за рубежом. Антироссийски настроенный журналист Джулиан Репке написал статью, в которой назвал пытки военных военным преступлением. Он подчеркнул, что эти кадры не могут быть постановкой.

Позже советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович тоже заявил, что происходящее на видеозаписях имеет признаки военного преступления, у которого нет срока давности или амнистии. Но эти действия совершаются с благословления властей Украины.

Имена националистов

Вычислить имена, адреса и биографию националистов удалось российским силовикам. Украинцы не скрывали своего местоположения, но до сих пор никого из них не задержали.

Одна из казней произошла на территории молочного завода в селе Малая Рогань. Инициаторами стали командиры харьковского спецподразделения «Кракен» батальона «Азов»* Сергей Величко и Константин Немичев. Оба националиста дружат с детства, а в прошлом были футбольными фанатами. Сначала участвовали в демонстрации на Майдане, где бросали коктейли Молотова, а потом записались в «Азов»* и поехали на Донбасс.

У Сергея Величко позывной «Чили». До февраля 2021 года он сидел в СИЗО, куда его отправила СБУ. Националист занимался рэкетом и мошенничеством, но когда Россия начала спецоперацию, его выпустили и отправили в «Азов»*. Величко не женат, нигде не работает и живет с родителями, а его адрес можно найти в Сети. Так же как и адрес второго националиста — Константина Немичева.

Источник фото: РИА «Новости»

Немичева с 2016 года называл себя общественником, работал с молодежью, боролся с наркоторговцами. Позже он возглавил региональную ячейку ультраправой партии «Национальный корпус»**. Националист метил в мэры Харькова, но набрал лишь 4% голосов избирателей. В итоге его назначили председателем общественного совета при городской администрации. У мужчины есть жена и дочь.

По другому видео удалось опознать и остальных садистов. Один из них — житель Винницы Руслан Олейник. Ему 35, он окончил ПТУ, работал таксистом, доставлял бутилированную воду. Олейник живет вместе с родителями, а его адрес опубликован в Сети. Его земляк Руслан Миронюк тоже издевался над российскими солдатами. Он избивал связанного и обезоруженного, а затем стал выкалывать глаз. У садиста есть маленький ребенок и жена. Остается лишь догадываться, о чем подумают дети, когда увидят видеозаписи со своими отцами.

В Сети можно найти множество роликов, где ВСУ издеваются над российскими военными. Власти Украины стараются, чтобы сейчас публиковали как можно меньше видео, но не борются с пытками. Однако без ответа это не останется. Глава СК Александр Бастрыкин поручил установить украинских националистов, которые причастны к издевательствам над российским военнослужащим, писало «РИА Новости». Действия украинских военных нарушают нормы международного права.

* Нацбатальон «Азов» — запрещенная в России экстремистская организация.

**«Национальный корпус» — запрещенная в России националистическая партия.