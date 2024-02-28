Мир 28 февраля 2024, 11:18 Следователи установили личности 593 иностранных наемников, примкнувших к ВСУ Бастрыкин: СК ведет уголовное преследование 593 иностранных наемников РИА «Новости»

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СК России продолжает расследование дел против наемников, которые принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Речь идет о более чем 590 иностранцах из 46 стран, сообщил в беседе с ТАСС глава ведомства Александр Бастрыкин.

Председатель Следственного комитета уточнил, что большинство лиц, которые отправились на Украину в качестве наемников, являются гражданами США, Канады, Великобритании, Германии, Грузии, Латвии, Литвы и Израиля.

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«В целом же уголовное преследование ведется в отношении 593 иностранцев из 46 государств», — подчеркнул собеседник агентства.

Также он обратил внимание, что СК вместе с другими правоохранительными органами СК устанавливает все обстоятельства преступлений, которые совершали иностранные наемники, выясняет, где они находятся, и прорабатывает вопросы о привлечении их к ответственности.

Недавно приговор вынесли наемники из Грузии Мамуке Гацарелии, который участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ, отметил Бастрыкин.