14 февраля 2024, 10:53
Британский наемник «Избранной роты» ВСУ получил тяжелые ранения в зоне СВО
Российский пулеметчик в зоне СВО «срезал» британского наемника Александра Мосса
Наемник Александр Мосс из The Chosen Сompany («Избранной роты») Вооруженных сил Украины получил тяжелые ранения в зоне проведения спецоперации. Британец хотел атаковать, но сам попал под пулеметный огонь, сообщила «Российская газета».
Миссия иностранных наемников сорвалась в августе 2023 года, видео операции появилось в интернете только полгода спустя. Британский легионер Александр Мосс вступил в окопную схватку с российскими военнослужащими. Во время перестрелки хорошо экипированный наемник с оружием выглянул из-за угла и тут же получил удар.
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Российский пулеметчик отреагировал мгновенно. Увидев противника, он открыл огонь. Боец «Избранной роты» выжил, но получил тяжелые сквозные ранения живота и шеи.
Под Авдеевкой погибли его сослуживцы родом из США и Австралии. Дэвид Билл и Мэттью Джепсон попали под артиллерийский обстрел.
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