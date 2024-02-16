Мир 16 февраля 2024, 12:44 Украинская армия лишилась больше половины наемников Лавров: на Украине остались менее половины иностранных наемников РИА «Новости»

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Украина растеряла больше половины наемных бойцов. Многие из них погибли, заявил на конференции «Евромайдан: потерянное десятилетие Украины» в медиацентре «Россия сегодня» министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом сообщил RT.

«Многие наемники… По данным наших военных, их тысячи были на Украине. Осталось меньше половины. Остальные либо уехали, либо нашли свой бесславный конец», — сказал он.

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Украина, по словам Лаврова, не жалела собственных граждан. Их мобилизовали и отправляли на «мясные штурмы» откуда угодно, в том числе из кинотеатров и бань. Он предупредил, что это приведет к плохим последствиям. Министр сказал, что миллионы украинцев нашли убежище в России.

«Формулу мира» Владимира Зеленского Сергей Лавров назвал тупиком и пустышкой. Суть предложенного киевским режимом плана, по его словам, в капитуляции России. Он сказал, что для того, чтобы заманивать «нормальные» страны, в программу внесли нейтральные положения о продовольственной, энергетической и ядерной безопасности.

Колумбийские наемники Вооруженных сил Украины сбежали с позиций. Они рассказали журналистам, что попали под массированную атаку беспилотников.