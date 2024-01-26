Мир 26 января 2024, 11:54 Скрытую цель учений Steadfast Defender 2024 назвали в Китае GT: НАТО стремится создать образ российской угрозы Lasha Kuprashvili/Xinhua/globallookpress

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НАТО постарается усилить миф о российской угрозе для того, чтобы оправдать перед европейцами оборонные расходы и экономические санкции. Об этом сообщило китайское издание The Global Times.

Масштабные военные учения Steadfast Defender 2024, по мнению собеседников издания, устроили ради давления на Россию. Маневры запланировали именно в тот момент, когда конфликт на Украине приблизился к двухлетнему рубежу, а в США началась предвыборная кампания. Китайские аналитики заявили, что цель НАТО — сформировать представление о российской угрозе, заручиться поддержкой Евросоюза, оправдать будущие расходы на оборону и санкции.

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«Эти учения НАТО приведут к дальнейшей эскалации напряженности в Европе. <…> Международное сообщество выступает за мир. Однако НАТО идет против течения, провоцируя и оказывая давление на Россию посредством крупномасштабных военных учений», — заявил старший научный сотрудник Школы глобальных и региональных исследований Китайского университета Жэньминь Ван Сяньцзюй.

Военный эксперт Сун Чжунпин назвал НАТО проводником интересов США. По его мнению, альянс охватила паника, и он превратился в «топор, копье и лопату» американской администрации.

Угроза прямого военного столкновения России с НАТО возросла из-за действий последнего, заявил «360» политолог Алексей Ярошенко. По его мнению, российская сторона не заинтересована в эскалации.