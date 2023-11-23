Мир

23 ноября 2023, 14:42

Наличие угрозы России для Европы опровергли в Кремле

Песков заявил, что Россия не представляет угрозы для Европы

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Россия не представляет никакой угрозы для Европы, ситуация обстоит ровным счетом наоборот. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

«Россия для Европы не представляет угрозы. Европа представляет угрозу для России», — заявил официальный представитель Кремля.

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Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что Европа превратилась в континент, который находится под контролем США.

«Страны Европейского союза состоят в блоке НАТО, который со всей своей мощью движется к нашим границам», — добавил Песков.

Ранее чешский президент Петр Павел заявил, что страны Евросоюза начали подготовку к высокоинтенсивному конфликту. Он подчеркнул, что руководство НАТО воспринимает Россию в качестве своей главной угрозы.

Китайские СМИ выражали мнение, что НАТО все равно придется заключить сделку с Россией. По мнению журналистов, военный блок показал свою устарелость и ущербность.

Кремль

Дмитрий Песков

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