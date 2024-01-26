Мир 26 января 2024, 03:17 Стало известно о скрытых планах НАТО во время учений Steadfast Defender 2024 RS: НАТО может использовать учения для передачи стратегической помощи Украине РИА «Новости»

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Грядущие учения НАТО могут стать прикрытием для оказания стратегической помощи Украине. Такое предположение сделал бывший военный разведчик и политолог Эдин Субашич в статье для Radio Sarajevo.

«Учения могут служить прикрытием для новой стратегической помощи Украине: задействованная военная техника может впоследствии достаться Киеву», — написал эксперт.

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По его словам, сейчас страны Евросоюза не могут прийти к единому мнению по вопросу поддержки ВСУ и отправить на Украину запланированную помощь.

Ранее стало известно, что НАТО планирует крупнейшие за последние десятилетия учения НАТО под названием Steadfast Defender 2024. Они стартуют в ближайшие дни в странах Балтии, Германии, Польше, Норвегии и Румынии. В них примут участие около 90 тысяч военнослужащих и множество военной техники.

Замглавы МИД России Александр Грушко отметил, что подобные мероприятия усиливают риски военных инцидентов, однако демонстрацией силы Россию не запугать.