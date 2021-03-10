Дом Скрипаля в Солсбери выставят на продажу

Дом в Солсбери, в котором жил бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, перестроят и выставят на продажу. Такое решение принял муниципальный совет английского графства Уилтшир, сообщила «Би-би-си».

Вначале дом Сакрипаля выкупит само графство. После перестройки и ремонта его можно будет купить с помощью британского аналога ипотеки, когда сначала покупается часть жилья, а оставшаяся площадь снимается. Впоследствии жильцы выкупают остальную жилплощадь у муниципальных властей.

Дом можно будет использовать только как частное жилье. Поэтому музеем, пабом или магазином он не станет.

Также в контракте будет прописан запрет субаренды и извлечения коммерческой прибыли из истории здания.

Сергей Скрипаль жил в этом доме до покушения на него в марте 2018 года. Тогда, по данным британских властей его с дочерью Юлией пытались убить нервно-паралитическим ядом «Новичок».

Сергей и Юлия Скрипаль выжили, где они находятся, неизвестно. Юлия после отравления выходила на связь с двоюродной сестрой, а также делала заявление для СМИ.