Умерла мать экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

По ее словам, Елена Яковлевна Скрипаль попала в больницу еще в конце декабря с поражением легких.

«Бабушка умерла сегодня, в пять часов. Она лежала в больнице, в реанимации», — пояснила Виктория.

Она подчеркнула, что врачи сразу не давали надежды, объяснив это возрастом, сахарным диабетом и аритмией.

«Бабушка была на кислородной поддержке, у нее сатурация постоянно прыгала», — отметила Виктория.

Она уточнила, что Елене Скрипаль сделали тест на коронавирус, но результатов пока нет. При этом Виктория болеет ковидом. Женщина отметила, что напрямую связаться с дядей или двоюродной сестрой не может, поэтому обратилась к знакомым, которые связались с британским посольством. Там пообещали передать Сергею Скрипалю сообщение о смерти матери.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Власти Королевства заявили, что к отравлению причастны диверсанты российских спецслужб, которые использовали нервно-паралитическое вещество «Новичок».

Москва обвинения отвергла. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что «дело Скрипаля рассыпается на глазах» из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова неоднократно утверждала, что сотрудники посольства в Лондоне много раз просили предоставить им доступ к пострадавшим гражданам. Но официальные власти постоянно отказывали, а на предложение проведения совместного расследования не реагировали.