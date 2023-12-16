16 декабря 2023, 22:34
Скончался один из раненых при взрыве гранаты в сельсовете Закарпатья
Депутат из Березников скончался в больнице после взрыва в сельсовете Закарпатья
Раненый при взрыве в Керецковском сельсовете Закарпатской области депутат Виктор Прядила скончался в больнице. Об этом в Telegram-канале сообщило украинское агентство УНИАН.
По информации СМИ, 55-летний депутат представлял село Березняки в Керецковском сельсовете. Он серьезно пострадал при взрыве гранат, его состояние оценивали как тяжелое. Всего ранения получили 26 человек.
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Взорвавшему гранаты депутату от партии «Слуга народа» Сергею Батрину предъявили обвинение в терроризме. Парламентарий находится в больнице под наблюдением медиков и правоохранителей. Его палату охраняют во избежание самосуда со стороны родственников пострадавших при взрыве. Когда депутат пришел в себя в больнице, его допросили следователи.
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