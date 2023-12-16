Мир 16 декабря 2023, 21:50 СБУ обвинила в теракте депутата, который взорвал гранаты в сельсовете Закарпатья Unsplash

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Служба безопасности Украины предъявила обвинения в теракте депутату от партии «Слуга народа» Сергею Батрину, взорвавшему гранаты в сельсовете Закарпатской области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

«Следователи Службы безопасности Украины квалифицируют подрыв трех боевых гранат во время заседания Керецковского сельского совета на Закарпатье как террористический акт, приведший к тяжким последствиям», — говорится в сообщении ведомства.

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Батрин пришел в сознание в больнице, за ним наблюдают медики и правоохранительные органы. Его палату усиленно охраняют полицейские во избежание самосуда со стороны родственников пострадавших. В ближайшее время ему определят меру пресечения.

При взрыве гранаты на сессии сельсовета пострадало 26 человек. Шесть раненых в тяжелом состоянии.