Мир 10 июня 2023, 23:47 Скифскому золоту предрекли исчезновение после передачи Украине Глава парламента Крыма Константинов: скифское золото исчезнет при передаче Украине РИА «Новости»

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Глава парламента Крыма Владимир Константинов предупредил, что при передаче скифского золота Украине, коллекция может исчезнуть. Об этом он заявил в эфире телеканала «Крым 24».

Он отметил, что сохраниться коллекция могла, если бы осталась в Нидерландах, «учитывая их традиции хранить ранее наворованное».

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«Дальше эта коллекция исчезнет, и ее никто не найдет», — считает Константинов.

Скифское золото по праву принадлежит Крыму, а в 2014 году оно в автоматическом порядке перешло в собственность России, пояснил Константинов. Решение Верховного суда Нидерландов о передаче скифского золота Киеву он назвал «серьезным несмываемым грехом».

Верховный суд Нидерландов ранее принял решение, что скифское золото из музеев Крыма принадлежит Украине. Поэтому всю коллекцию необходимо передать.Решение приняли, отклонив кассацию культурных учреждений полуострова.

Коллекция включает в себя почти две тысячи артефактов, относящихся к истории Крыма. Заместитель министра информации ДНР, историк и журналист Артем Ольхин в разговоре с «360» отметил, что, учитывая современное отношение Европы к России, не стоило даже рассчитывать на возвращение артефактов.