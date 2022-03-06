СК проверит данные о намерениях украинских военных атаковать Крым и Донбасс

СК России проверит данные о намерениях украинских военных и националистов совершить атаки Крым и Донбасс. Ранее о готовящейся атаке заявили в ДНР после обнаружения документов с такой информацией.

«Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России проверить данную информацию, а также выполнить иные мероприятия, по результатам которых решить вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в пресс-службе СК.

Власти ДНР сообщили об обнаружении документов, которые указывают на намерения военных и националистов 8 марта 2022 года атаковать Крым и Донбасс. Документы были найдены в штабе украинских радикалов в ходе специальной операции.

Министерство госбезопасности Луганской народной республики заявило о задержании двух агентов разведки Минобороны Украины.

Ряды украинских нацбатальонов пополняют иностранные наемники, среди них есть люди с темной биографией. При этом многие государства стремления своих граждан ехать на Украину не одобряют. А вот цели у наемников разные — одни зарабатывают на чужих конфликтах, другие же действуют в угоду политике и даже международного терроризму.