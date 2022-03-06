Планировавших теракты украинских разведчиков задержали в ЛНР

Двух агентов разведки Минобороны Украины задержали в Луганской Народной Республике. Они планировали проведение терактов, заявило Министерство госбезопасности ЛНР.

«Задержаны двое агентов Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которые были направлены на территорию ЛНР с целью подготовки и совершения террористических актов, как в пределах республики, так и на территории Ростовской области РФ», — сообщили в ведомстве.

Как уточнило министерство, разведчиков задержали в Луганске, когда они перевозили оружие и боеприпасы. Сейчас мужчины дают признательные показания. Они служили в националистическом батальоне ДУК «Правый сектор»*, расположенном в Станице Луганская. В конце февраля группа должна была организовать теракт на нефтебазе в городе Ровеньки, но куратор отменил выдвижение группы. После перехода Станицы Луганская под контроль ЛНР группа должна была прибыть в Новошахтинск.

«Задержанные предполагают, что целью прибытия в указанный населенный пункт является отработка задания по совершению ДТА на объектах критической инфраструктуры», — отметили в Министерстве госбезопасности ЛНР.

Следователи продолжают выяснять все обстоятельства.

*«Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещенное в России.