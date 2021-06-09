Путин обсудит с Байденом ситуацию на Украине

Во время встречи президент России Владимир путин обсудит с американским коллегой Джо Байденом ситуацию на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Тема Украины так или иначе будет затрагиваться», — ответил Песков на вопрос РИА «Новости» о возможности обсуждения вопроса вступления Украины в НАТО.

Ранее о возможном присоединении Украины к альянсу высказался Путин. По его словам, как минимум 50% жителей страны не хотят, чтобы членство в НАТО состоялось. Таких людей глава российского государства назвал умными, так как они не хотят оказаться на линии огня, стать пушечным мясом или разменной монетой.

При этом Путин добавил, что нет никаких гарантий, что Украина не вступит в НАТО. Он подчеркнул, что не разделяет взгляды тех, кто посмеивается над планами украинских властей. США заверяют, что ничего не обещали лидеру Украины Владимиру Зеленскому, но точно знать этого нельзя. Как сказал Путин, можно себе представить, что план вступления Украины в Североатлантический альянс обсуждается.