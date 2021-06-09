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    09 июня 2021, 23:21

    Путин назвал умными украинцев, не желающих вступать в НАТО

    Дарья Бунякова

    Власти Украины хотят добиться вступления страны в НАТО. При этом как минимум половина населения выступает против этого. Президент России Владимир Путин назвал эту часть людей умными.

    Путин назвал умными украинцев, не желающих вступать в НАТО

    «Я думаю, что руководство страны не может не признать, что большинство, по последним данным, которые публикуются, там 50 на 50 примерно, но как минимум 50% жителей Украины не хотят вступления страны в НАТО, и это умные люди», — сказал российский лидер в эфире телеканала «Россия 1».

    Он подчеркнул, что говорит без всякой иронии и не считает оставшуюся часть населения глупой. Президент пояснил, что нежелающие присоединяться к альянсу не хотят оказаться на линии огня, стать пушечным мясом или разменной монетой.

    «Кроме всего прочего эти люди, судя по всему, ощущают себя частью нашей общей цивилизации и не хотят, чтобы одна часть этой цивилизации противостояла другой части цивилизации и при этом исполняла какой-то танец под чужую музыку», — отметил Путин.

    При этом он добавил, что нет никаких гарантий, что Украина не вступит в НАТО. Американские партнеры заявляют, что ничего не обещали украинской стороне, но знать этого наверняка нельзя.