Путин назвал умными украинцев, не желающих вступать в НАТО

Власти Украины хотят добиться вступления страны в НАТО. При этом как минимум половина населения выступает против этого. Президент России Владимир Путин назвал эту часть людей умными.

«Я думаю, что руководство страны не может не признать, что большинство, по последним данным, которые публикуются, там 50 на 50 примерно, но как минимум 50% жителей Украины не хотят вступления страны в НАТО, и это умные люди», — сказал российский лидер в эфире телеканала «Россия 1».

Он подчеркнул, что говорит без всякой иронии и не считает оставшуюся часть населения глупой. Президент пояснил, что нежелающие присоединяться к альянсу не хотят оказаться на линии огня, стать пушечным мясом или разменной монетой.

«Кроме всего прочего эти люди, судя по всему, ощущают себя частью нашей общей цивилизации и не хотят, чтобы одна часть этой цивилизации противостояла другой части цивилизации и при этом исполняла какой-то танец под чужую музыку», — отметил Путин.

При этом он добавил, что нет никаких гарантий, что Украина не вступит в НАТО. Американские партнеры заявляют, что ничего не обещали украинской стороне, но знать этого наверняка нельзя.