«Подлетное время ракеты изменится до 7 минут»: Путин оценил последствия вступления Украины в НАТО

Украинские власти продолжают идти по пути вступления в НАТО. Если страна станет членом альянса, то значительно уменьшится подлетное время ракет до Москвы. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Представить себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время ракеты от Харькова или Днепропетровска до Москвы уменьшится до семи-десяти минут. Это для нас красная линия или нет?» — задался вопросом российский лидер в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что нет никаких гарантий невступления Украины в альянс. По словам Путина, он не разделяет позицию тех, кто посмеивается над планами украинских властей.

«Сейчас американские партнеры говорят, что ничего не обещали ни Украине, ни украинскому руководству, в том числе президенту Зеленскому. Откуда мы это знаем? Можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается, во всяком случае никто не говорит „нет“», — сказал лидер страны.

Путин подчеркнул, что минимум половина украинцев не хочет присоединения к альянсу. Таких людей президент назвал умными.