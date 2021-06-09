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    09 июня 2021, 20:31

    «Подлетное время ракеты изменится до 7 минут»: Путин оценил последствия вступления Украины в НАТО

    Дарья Бунякова

    Украинские власти продолжают идти по пути вступления в НАТО. Если страна станет членом альянса, то значительно уменьшится подлетное время ракет до Москвы. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

    «Подлетное время ракеты изменится до 7 минут»: Путин оценил последствия вступления Украины в НАТО

    «Представить себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время ракеты от Харькова или Днепропетровска до Москвы уменьшится до семи-десяти минут. Это для нас красная линия или нет?» — задался вопросом российский лидер в эфире телеканала «Россия 1».

    Он добавил, что нет никаких гарантий невступления Украины в альянс. По словам Путина, он не разделяет позицию тех, кто посмеивается над планами украинских властей.

    «Сейчас американские партнеры говорят, что ничего не обещали ни Украине, ни украинскому руководству, в том числе президенту Зеленскому. Откуда мы это знаем? Можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается, во всяком случае никто не говорит „нет“», — сказал лидер страны.

    Путин подчеркнул, что минимум половина украинцев не хочет присоединения к альянсу. Таких людей президент назвал умными.