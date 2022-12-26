Мир 26 декабря 2022, 10:56 Ситуация в Лачинском коридоре осложнила фон для переговоров Армении и Азербайджана — МИД РФ Замглавы МИД Галузин: РФ готова содействовать переговорам Армении и Азербайджана

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Обострение ситуации вокруг Лачинского коридора не может не осложнять фон для переговоров Армении и Азербайджана. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью ТАСС.

Он добавил, что Россия прилагает «энергичные усилия» для урегулирования конфликта и готова продолжать содействовать переговорному процессу в соответствии с трехсторонним заявлением по итогам сочинского саммита 31 октября.

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Армения получила проект мирного соглашения со стороны Азербайджана и намерена вскоре ответить на предложение. По мнению Галузина, сроки согласования этого документа не так важны.

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«Главное, чтобы Баку и Ереван смогли выйти на взаимоприемлемое решение, которое гарантировало бы устойчивый и справедливый мир в регионе», — считает замглавы российского МИД.

Он подчеркнул, что Россия рассчитывает на возобновление работы «по всем трекам армяно-азербайджанской нормализации» в ближайшем будущем.

Ранее, 24 декабря, президент РФ Владимир Путин во время телефонных переговоров обсудил с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым трехсторонние соглашения России, Армении и Азербайджана.